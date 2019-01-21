Polisten Kaçan Araçtan Kaçak Göçmen Çıktı
59 dakika önce
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde polisin 'Dur' ikazından kaçan araçtan kaçak göçmen çıktı.
Tekirdağ
'ın Süleymanpaşa
ilçesinde polisin 'Dur' ikazından kaçan araçtan kaçak göçmen çıktı.
Tekirdağ'ın merkez ilçesinde belirtilen bir adres üzerinde şüpheli aracın tüm ikazlara rağmen durmayarak kaçması neticesinde araç takibe alınarak Karadeniz
Mahallesinde durduruldu. Bahse konu araç içerisinde yapılan aramada 6 adet Pakistan
uyruklu şahıs ve 1 adet bu şahısları taşıyan K.Ç. isimli şahıs yakalandı. Pakistan uyruklu şahıslar gerekli idari cezalar tatbik edilirken, K.Ç. isimli şüpheli şahıs hakkında yapılan işlemler ardından adli makamlara sevk edildi. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:00 Kaynak: İHA
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