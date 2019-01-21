Son Dakika Haberleri: Polisten Kaçan Araçtan Kaçak Göçmen Çıktı

Polisten Kaçan Araçtan Kaçak Göçmen Çıktı

59 dakika önce

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde polisin 'Dur' ikazından kaçan araçtan kaçak göçmen çıktı.

Polisten Kaçan Araçtan Kaçak Göçmen Çıktı, System.String[]
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde polisin 'Dur' ikazından kaçan araçtan kaçak göçmen çıktı.

Tekirdağ'ın merkez ilçesinde belirtilen bir adres üzerinde şüpheli aracın tüm ikazlara rağmen durmayarak kaçması neticesinde araç takibe alınarak Karadeniz Mahallesinde durduruldu. Bahse konu araç içerisinde yapılan aramada 6 adet Pakistan uyruklu şahıs ve 1 adet bu şahısları taşıyan K.Ç. isimli şahıs yakalandı. Pakistan uyruklu şahıslar gerekli idari cezalar tatbik edilirken, K.Ç. isimli şüpheli şahıs hakkında yapılan işlemler ardından adli makamlara sevk edildi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:00 Kaynak: İHA

Pakistan, Karadeniz, Süleymanpaşa, Tekirdağ, 3. Sayfa
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