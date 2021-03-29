Polisten kaçan at arabası sürücüsüne 'At arabası sürücüsü sağa çek' anonsu - Son Dakika

Polisten kaçan at arabası sürücüsüne 'At arabası sürücüsü sağa çek' anonsu

29.03.2021 19:12
Polisten kaçan at arabası sürücüsüne 'At arabası sürücüsü sağa çek' anonsu, System.String[]

ÇORUM'da seyir halindeki at arabasından düşerek yaralanan Kartal Kandemir (36) hastanede tedaviye alınırken, polis ekipleri, arabayı kullanan sürücüye işlem yapmak istedi.

ÇORUM'da seyir halindeki at arabasından düşerek yaralanan Kartal Kandemir (36) hastanede tedaviye alınırken, polis ekipleri, arabayı kullanan sürücüye işlem yapmak istedi. Kaza yerine gelen başka kişi de at arabasını bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Ekipler, polis otosuyla kovalamaca sonucu 'at arabası sürücüsü sağa çek' anonsu ile kaçan kişiyi yakaladı.

Kaza saat 17.30 sıralarında İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Özgür D.'nin kullandığı at arabası kasasında bulunan 2 kişiden Kartal Kandemir, aracın arka tekerinin refüje çarpması sonucu yaşanan sarsıntı sırasında dengesini kaybedince düştü. Kafasını asfalt zemine çarpan Kandemir, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polis ekipleri, arabayı kullanan sürücüye işlem yapmak istedi. Kaza yerine gelen başka kişi de at arabasını bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Ekipler, polis otosuyla kaçan kişinin peşine düştü. Yaşanan kovalamacada ekiplerin 'at arabası sürücüsü sağa çek' anonsu ile kaçan kişi yakalandı. Kovalamaca anları kameraya yansırken, kaçan sürücü olaydan haberi olmadığını sahibinin kendisine at arabasını götürmesini söylediğini ifade etti.

Kazaya karışan at arabası kullanıcısı Özgür D., gözaltına alınırken, kaçmaya çalışan kişi de ifaddesinin ardından serbest bırakıldı.

At ve at arabasına el konulurken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Polisten kaçan at arabası sürücüsüne 'At arabası sürücüsü sağa çek' anonsu
Polisten kaçan at arabası sürücüsüne 'At arabası sürücüsü sağa çek' anonsu
Polisten kaçan at arabası sürücüsüne 'At arabası sürücüsü sağa çek' anonsu
Polisten kaçan at arabası sürücüsüne 'At arabası sürücüsü sağa çek' anonsu
Polisten kaçan at arabası sürücüsüne 'At arabası sürücüsü sağa çek' anonsu
Polisten kaçan at arabası sürücüsüne 'At arabası sürücüsü sağa çek' anonsu
Polisten kaçan at arabası sürücüsüne 'At arabası sürücüsü sağa çek' anonsu
Polisten kaçan at arabası sürücüsüne 'At arabası sürücüsü sağa çek' anonsu

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Polisten kaçan at arabası sürücüsüne 'At arabası sürücüsü sağa çek' anonsu - Son Dakika


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