Polisten kaçan cezaevi firarisi ayağından vurularak durduruldu
1 saat önce
Kahramanmaraş'ta polis aracından kaçan cezaevi firarisi ayağından vurularak durduruldu.
Kahramanmaraş Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:03 Kaynak: İHA
'ta polis aracından kaçan cezaevi firarisi ayağından vurularak durduruldu.
Olay, Dulkadiroğlu
ilçesi İsmet Paşa Mahallesi'nde bir otelde meydana geldi. Bir kadının silahla zorla alıkoyulduğu ve gasp edildiği iddiası üzerine çalışma başlatan polis ekipleri Mahmut B.'yi (27) yakaladı. Gözaltına alınıp Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Polis
aracında elleri kelepçeli bir şekilde cezaevine sevk edilen şüpheli, Aksu
Mahallesi'ndeki ışıklı kavşağa gelince, polis aracının kapılarını açarak kaçmaya başladı. Dur, ihtarına uymayan cezaevi firarisi ayağından vurularak durduruldu. Yaralanan Mahmut B., hastaneye kaldırıldı. - KAHRAMANMARAŞ
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