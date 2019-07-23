Son Dakika Haberleri: Polisten kaçan cezaevi firarisi ayağından vurularak durduruldu
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Polisten kaçan cezaevi firarisi ayağından vurularak durduruldu

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta polis aracından kaçan cezaevi firarisi ayağından vurularak durduruldu.

Polisten kaçan cezaevi firarisi ayağından vurularak durduruldu, System.String[]
Kahramanmaraş'ta polis aracından kaçan cezaevi firarisi ayağından vurularak durduruldu.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi İsmet Paşa Mahallesi'nde bir otelde meydana geldi. Bir kadının silahla zorla alıkoyulduğu ve gasp edildiği iddiası üzerine çalışma başlatan polis ekipleri Mahmut B.'yi (27) yakaladı. Gözaltına alınıp Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Polis aracında elleri kelepçeli bir şekilde cezaevine sevk edilen şüpheli, Aksu Mahallesi'ndeki ışıklı kavşağa gelince, polis aracının kapılarını açarak kaçmaya başladı. Dur, ihtarına uymayan cezaevi firarisi ayağından vurularak durduruldu. Yaralanan Mahmut B., hastaneye kaldırıldı. - KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:03 Kaynak: İHA
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