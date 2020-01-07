Polisten kaçan cezaevi firarisi kısa sürede yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Polisten kaçan cezaevi firarisi kısa sürede yakalandı - Son Dakika

Polisten kaçan cezaevi firarisi kısa sürede yakalandı

6 saat önce

Samsun'da polisten kaçan 17 yaşındaki cezaevi firarisi kısa sürede yakalandı.

Polisten kaçan cezaevi firarisi kısa sürede yakalandı, System.String[]

Samsun'da polisten kaçan 17 yaşındaki cezaevi firarisi kısa sürede yakalandı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlık suçundan 4 yıl 2 yıl hapis 17 yaşındaki H.P., tutuklu bulunduğu Samsun Yarıaçık Cezaevinden firar etti. Dün akşam polis tarafından sokakta yakalanan H.P. eline kelepçe takıldığı sırada kaçmayı başardı. Polisin kısa süreli takip ve kovalamacası sonucu yakalanan H.P., Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.


H.P. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 03:04 Kaynak: İHA
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