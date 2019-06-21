Son Dakika Haberleri: Polisten kaçan cezaevi firarisi tarlada yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Polisten kaçan cezaevi firarisi tarlada yakalandı

42 dakika önce

TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesinde cezaevi firarisi T.T., otomobiline akaryakıt aldığı sırada polislerin farketmesi üzerine yaşanan kovalamaca sonucu saklandığı tarlada yakalandı.

Polisten kaçan cezaevi firarisi tarlada yakalandı, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesinde cezaevi firarisi T.T., otomobiline akaryakıt aldığı sırada polislerin farketmesi üzerine yaşanan kovalamaca sonucu saklandığı tarlada yakalandı.
Muratlı'nın Mustafa Kemal Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna giren 39 NR 155 plakalı araçtan şüphelenen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, otomobili incelemeye aldı. Bu sırada aracın sürücüsü T.T., polis ekiplerinin geldiğini görmesiyle araçtan inerek kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucunda T.T., saklandığı tarlanın içinde yakalanarak gözaltına alındı. T.T.'nin yapılan Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusunda hırsızlık, çocuğun cinsel istismarı gibi toplam 5 farklı suçtan daha arandığı tespit edildi. Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen şüpheli T.T.'nin 1,5 yıl önce Tekirdağ Açık Cezaevi'nden firar ettiği ortaya çıktı. Şüphelinin üzerine Türk bayrağı astığı araç plakasının başka bir araca ait olduğu belirlendi. Süphelinin sorgusu sürerken  aracın çalıntı olup olmadığı da araştırılıyor.

 


- Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:45 Kaynak: DHA
tekirdağ, akaryakıt, muratlı, cezaevi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu'ndan seçime 2 gün kala Başakşehir açıklaması Kırıkkale Üniversitesi'nde olay yaratan görüntü! İstiklal Marşı programdan kaldırıldı iddiası Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili 7 sanığa istenen ceza belli oldu Edirne pazarına Yunan ve Bulgarlardan yazlık akını

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 15:27:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polisten kaçan cezaevi firarisi tarlada yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]