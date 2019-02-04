Polisten Kaçan Cezaevi Firarisi Yakalandı

Bursa
'nın merkez Osmangazi
ilçesinde, "kasten adam yaralama" suçundan cezaevinde bulunan ve yaklaşık bir ay önce kaçan firari, polis ekiplerince yakalandı.
Alınan bilgiye göre, yaklaşık bir ay önce Bandırma
Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden M.M.K.'yı (32) yakalamak için çalışma başlatan Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Başaran Mahallesi Bayındır
Sokak'taki evinde olduğunu tespit etti.
Polislerin evine geldiğini gören M.M.K, yaya olarak kaçmaya çalıştı.
Durumu fark eden polis ekipleri, kovalamacanın ardından M.M.K'yı yakaladı.
M.M.K'nın yaklaşık 5 yıl önce "Kasten Adam Yaralamak" suçundan 11 yıl ceza aldığı öğrenildi.
Firari şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.