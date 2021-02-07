Polisten kaçan ehliyetsiz Suriyeli iki gence 5 bin 500 TL ceza

GAZİANTEP'ten kiraladıkları otomobille Kayseri'ye gelen iki Suriyeli genç, kısıtlama nedeniyle uygulama yapan polisin 'Dur' ihtarına uymadı. Yaşanan kovalamaca bonucu yakalanan Suriye uyruklu 2 gence ehliyetsiz araç kullanma ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal suçlarından toplamda 5 bin 500 TL para cezası uygulandı.

Olay, 19.30'da Kayseri- Malatya yolunda meydana geldi. Malatya yolu üzerinde uygulama noktası oluşturan polisin 'Dur' ihtarına uymayan iki şüpheli polisten kaçmaya çalıştı. Şüpheliler Kocasinan ilçesi Beyazşehir mahallesinde durduruldu. İbrahim H. ve Muhammed H. isimli iki Suriyelinin ehliyeti olmadığı için kaçtığı ortaya çıktı. Durumundan şüphelenilen iki kişinin kiraladıkları otomobil narkotik detektör köpeği 'Athena' tarafından arandı. Araçtan uyuşturucu çıkmazken, iki şüpheliye ehliyetsiz araç kullanma ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal suçlarından toplam 5 bin 500 TL para cezası uygulandı.