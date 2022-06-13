Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü kafeye daldı; o anlar kameraya yansıdı - Son Dakika
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Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü kafeye daldı; o anlar kameraya yansıdı

13.06.2022 14:14

Esenyurt'ta polis ekiplerinden kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü, önce seyir halindeki bir otomobile, ardından ise cadde üzerinde bulunan kafeye girerek durabildi.

Esenyurt'ta polis ekiplerinden kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü, önce seyir halindeki bir otomobile, ardından ise cadde üzerinde bulunan kafeye girerek durabildi. Korkutan kazada şans eseri yaralanan olmazken, kaçmaya çalışan şahıslar polis ekipleri tarafından yakalandı. Yaşanan o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Esenyurt İnönü Mahallesi 348. Sokak'ta saat 11.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ehliyetsiz olduğu öğrenilen Caner A. isimli sürücü ve bir arkadaşı, 34 DSA 490 plakalı kiralık araç ile polis ekiplerinden kaçmaya çalıştı. Kısa süreli kovalamacanın ardından seyir halinde olan 34 LJC 84 plakalı Turabi Tanrıverdioğlu kontrolündeki ticari araca çarpan şahıs, cadde üzerinde bulunan kafeye girdi. Kaza sonrası kaçan şahıslar polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken, kafede binlerce liralık hasar oluştu. Yaşanan o anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"AZ DAHA YAYALARA ÇARPACAKLARDI"

Kaçan şahısların aracına çarptığını belirten Turabi Tanrıverdioğlu yaşanan o anları, "Polis ekiplerinin kovaladığı iki kişi ara sokaktan çıktılar. Az daha yoldan geçen yayalara çarpacaklardı. Vatandaşlar son anda kaçtı. Ardından ben seyir halindeyken bana çarptılar. Daha sonra kazanın etkisiyle savrulan araç kafeye daldı. Kaza sonrasında kaçan şahısları polisler yakaladı. Arabanın da kiralık olduğu söylendi. Allah'tan olayda yaralanan olmadı" diye konuştu.

(Hakan Polat - Erdal Can İçelli - Mert Yıldırım - İHA)

Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü kafeye daldı; o anlar kameraya yansıdı
Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü kafeye daldı; o anlar kameraya yansıdı
Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü kafeye daldı; o anlar kameraya yansıdı
Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü kafeye daldı; o anlar kameraya yansıdı

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Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü kafeye daldı; o anlar kameraya yansıdı Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü kafeye daldı; o anlar kameraya yansıdı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü kafeye daldı; o anlar kameraya yansıdı - Son Dakika

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