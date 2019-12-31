Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü kaza yapınca yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü kaza yapınca yakalandı - Son Dakika

Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü kaza yapınca yakalandı

6 saat önce

Şanlıurfa'da uygulama noktasında polisin dur ihtarın uymayarak kaçan ehliyetsiz sürücü, park halindeki bir otomobil ile çöp konteynerine çarptı.

Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü kaza yapınca yakalandı, System.String[]

Şanlıurfa'da uygulama noktasında polisin dur ihtarın uymayarak kaçan ehliyetsiz sürücü, park halindeki bir otomobil ile çöp konteynerine çarptı. Sürücü gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre S.K. yönetimindeki 01 JM 487 plakalı otomobil, uygulama noktasında polisin dur ihtarına uymayarak, otomobiliyle kaçtı. Trafik ve Yunus polisi ekiplerinin kovalamacası sonucu, S.K. yönetimindeki 01 JM 487 plakalı otomobil, virajı alamayarak önce yol kenarındaki çöp konteynerine ardından da park halindeki bir otomobile çarptı. Kaza sonrası polis, S.K.'yi gözaltına aldı. 27 yaşındaki sürücünün ehliyeti olmadığı için dur ihtarına uymayarak polisten kaçtığı öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Haliliye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 01:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Yerli otomobil için verilen sipariş 120 bini geçti
Terörist elebaşı Murat Karayılan'ın kardeşi tutuklandı Önce tırları kurşunlandı şimdi de iş yerleri kundaklandı Selin'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Erkek arkadaşı ve ev sahibi tutuklandı

Son Dakika Haberleri
20:20 Şiddetli protestoların ardından ABD'den Bağdat Büyükelçiliği'ne ek asker takviyesi - Son Dakika Haber
20:16 Sarıgöl'de 2 yıl önceki cinayete 4 tutuklama - Son Dakika Haber
20:14 Bunalıma girdi, kendini astı - Son Dakika Haber
20:00 Elazığ'da 3.2 şiddetinde deprem meydana geldi - Son Dakika Haber
19:58 ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine ek kuvvetler gönderildi - Son Dakika Haber
19:57 Kocaeli'de 2 bin 300 polis, 872 jandarma yılbaşında görev yapıyor - Son Dakika Haber
19:55 Selin'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Erkek arkadaşı ve ev sahibi tutuklandı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 20:26:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü kaza yapınca yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]