Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü kaza yapınca yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü kaza yapınca yakalandı - Son Dakika

Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü kaza yapınca yakalandı

11 saat önce

Şanlıurfa'da uygulama noktasında polisin dur ihtarın uymayarak kaçan ehliyetsiz sürücü, park halindeki bir otomobil ile çöp konteynerine çarptı.

Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü kaza yapınca yakalandı, System.String[]

Şanlıurfa'da uygulama noktasında polisin dur ihtarın uymayarak kaçan ehliyetsiz sürücü, park halindeki bir otomobil ile çöp konteynerine çarptı. Sürücü gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre S.K. yönetimindeki 01 JM 487 plakalı otomobil, uygulama noktasında polisin dur ihtarına uymayarak, otomobiliyle kaçtı. Trafik ve Yunus polisi ekiplerinin kovalamacası sonucu, S.K. yönetimindeki 01 JM 487 plakalı otomobil, virajı alamayarak önce yol kenarındaki çöp konteynerine ardından da park halindeki bir otomobile çarptı. Kaza sonrası polis, S.K.'yi gözaltına aldı. 27 yaşındaki sürücünün ehliyeti olmadığı için dur ihtarına uymayarak polisten kaçtığı öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 01:32 Kaynak: İHA
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