Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü böyle yakalandı - Son Dakika
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Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü böyle yakalandı

15.05.2022 12:45

- Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü böyle yakalandı Küçükçekmece'de drift atan ve polisin dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, kovalamaca sonunda yakalandı.

- Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü böyle yakalandı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de drift atan ve polisin dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, kovalamaca sonunda yakalandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay dün akşam Cumhuriyet Mahallesi İnönü Caddesi'nde yaşandı. Bölgede görev yapan polis ekipleri, drift atan şüpheli bir otomobili durmak istedi. Ancak polisi görünce kaçmaya çalışan otomobil sürücüsü ara sokaklara girerek uzaklaştı. Takibi sürdüren polis ekipleri, şüpheli otomobili kovalamaca sonucu Fevziçakmak Mahallesi Kaya sokakta durdurdu. Otomobilden sürücü haricinde 6 kişinin olduğu görüldü. Şahısların yapılan üst aramasında bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Sürücü Ramazan D.'nin ise ehliyetsiz olduğu belirlendi. Sürücü Ramazan D., gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü böyle yakalandı
Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü böyle yakalandı
Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü böyle yakalandı
Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü böyle yakalandı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü böyle yakalandı - Son Dakika


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