Son Dakika Haberleri: Polisten kaçan firari hükümlü çatıda yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Polisten kaçan firari hükümlü çatıda yakalandı

42 dakika önce

Eskişehir'de bazı suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polisin kovalamasının ardından evinin çatısında yakalandı.

Polisten kaçan firari hükümlü çatıda yakalandı, System.String[]

Eskişehir'de bazı suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polisin kovalamasının ardından evinin çatısında yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendikleri Yunus H'yi takibe aldı.

Polisleri fark edince kaçan Yunus H, kısa süreli kovalamacanın ardından kent merkezindeki evinin çatısında gözaltına alındı.

"Hırsızlık" ile "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında kesinleşmiş 13 yıl 9 ay 25 gün hapis cezası bulunan Yunus H'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 05:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem
31 Mart seçimleriyle ilgili başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi Trump, Ruhani'nin açıklamalarına yanıt verdi İstanbul Valiliği, Ekrem İmamoğlu'nun deprem toplantısına çağrılmadığı haberlerini yalanladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2019 17:45:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polisten kaçan firari hükümlü çatıda yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]