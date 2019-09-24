Son Dakika Haberleri: Polisten kaçan firari hükümlü gardıropta yakalandı
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Polisten kaçan firari hükümlü gardıropta yakalandı

1 saat önce

Eskişehir'de bazı suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü polis, yaşanan kovalamacanın ardından evinin gardırobunda yakaladı.

Polisten kaçan firari hükümlü gardıropta yakalandı, System.String[]

Eskişehir'de bazı suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü polis, yaşanan kovalamacanın ardından evinin gardırobunda yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendikleri Aytaç E'yi takip etmeye başladı.

Polisleri fark edince kaçan Aytaç E, kısa süreli kovalamacanın ardından Işıklar Mahallesi'ndeki evinin gardırobunda yakalandı.

Gözaltına alınan bu kişinin, "yağma" ile "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında kesinleşmiş 20 yıl 2 ay 10 gün hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Aytaç E, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecek.

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 03:18 Kaynak: AA
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