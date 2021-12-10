Polisten kaçan hırsızlar metruk binada yakalandı - Son Dakika

Polisten kaçan hırsızlar metruk binada yakalandı

Polisten kaçmak için biri uyuyor numarası yaptı, diğer 2'side çatıya kaçtı

ADANA - Adana'da polisi görünce kaçmaya başlayan 3 hırsızlık şüphelisinden ikisi bir evin damında saklanırken diğer kişide metruk ev içinde bulunan yatakta uyuyor numarası yaparken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri üç kişiyi durdurmak istedi. Ancak polisi fark eden şüpheliler 'dur' ihtarına uymayarak ara sokaklara kaçıp izlerini kaybettirmek istedi. Şüphelilerin kaçmasının ardından bölgeye yoğunlaşan polis ekipleri arama çalışmalarına başladı.

Şüphelileri kaçabileceği yerleri araştıran ekipler, bir metruk bina içerisine girdi. Yüreğir Devriye Ekiplerine bağlı polisler metruk bina içerisinde yatakta uyuyor numarası yapan şüphelinin birini yakaladı. Daha sonra metruk binanın çatısına çıkan polis, kaçan diğer 2 şüphelinin de bitişiğinde bulunan evin damında olduğunu gördü. Bunun üzerine dama çıkan polis diğer 2 şüpheliye yakaladı.

Yakalanan şüphelilerin birçok yerden demir kapı çalıp sattığı tespit edildi. Yüreğir Devriye Ekiplerine bağlı polisler, yapılan çalışmada çalınan kapıları bularak şüphelilerle beraber polis merkezine götürdü.