Polisten kaçıp evine saklanan hükümlüye operasyon kamerada - Son Dakika

Polisten kaçıp evine saklanan hükümlüye operasyon kamerada

Adana'da polisten kaçıp evine saklanan hükümlü polisin evin etrafını sarmasıyla yakalanıp cezaevine götürüldü

ADANA - Adana'da polisten kaçıp evine saklanan hükümlü polisin evin etrafını sarmasıyla yakalanıp cezaevine götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Kayalıbağ Mahallesinde meydana geldi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu ve asayiş suçlarından 5 yıl hapis ve para cezasıyla aranan İsmail A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Polis evine giden yollara pusu attı. Hükümlü İsmail A. yolda giderken polisi fark edince kaçıp eve gitti. Polis evin etrafını sararak teslim olmasını istedi. Ancak İsmail A. bir süre polise direnip teslim olmadı. Akrabaları dışarı çıkıp İsmail A.'nın evde olmadığını söyledi ancak polis bu duruma inanmayarak evin etrafında beklemeye devam etti. Hükümlü bir süre sonra kaçamayacağını anlayarak polise teslim oldu. Hükümlü polis aracına bindirilirken basın mensuplarının çekim yapmasına da tepki gösterdi. Hükümlü işlemlerinin yapılması için emniyete ardından adliyeye daha sonrada cezaevine götürüldü.