Son Dakika Haberleri: Polisten kaçan kadın sürücü aracıyla çay bahçesinin duvarına çarptı
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Polisten kaçan kadın sürücü aracıyla çay bahçesinin duvarına çarptı

59 dakika önce

Bartın'da, polisin "dur" ihtarına uymayan ve kaçmaya çalışan kadın sürücünün, otomobiliyle çay bahçesinin duvarına çarpması, güvenlik kamerasına yansıdı.

Bartın'da, polisin "dur" ihtarına uymayan ve kaçmaya çalışan kadın sürücünün, otomobiliyle çay bahçesinin duvarına çarpması, güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Tuna Mahallesi Safranbolu kavşağında, 74 DE 754 plakalı otomobilin sürücüsü B.A'ya, tehlikeli araç kullandığı gerekçesiyle "dur" ihtarında bulundu.

Polisin ihtarına uymayan B.A, Kırtepe Mahallesi Asma Caddesi'nde hızla girdiği virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek, çay bahçesinin duvarına çaptı.

Kazanın ardından hafif yaralanan kadın sürücü B.A. ile yanındaki arkadaşı A.K, 112 Acil Servis ekiplerince Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün, alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Polisten kaçan kadın sürücü aracıyla çay bahçesinin duvarına çarptı

Safranbolu, Bartın, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 12:46 Kaynak: AA
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