Polisten kaçan kişiler göçmen çıktı - Son Dakika
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Polisten kaçan kişiler göçmen çıktı

31.05.2022 23:10

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde adalet sarayı yakınlarında durumundan şüphelenilen 5 kişi, polis ekiplerince durdurulmak istenince kaçtı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde adalet sarayı yakınlarında durumundan şüphelenilen 5 kişi, polis ekiplerince durdurulmak istenince kaçtı. Kısa sürede yakalanan 5 kişinin kaçak göçmen olduğu anlaşıldı.

Olay, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesinde adalet sarayı yakınlarında meydana geldi. Durumundan şüphelenilen 5 kişi, polis ekiplerince durdurulmak istendi. Bunun üzerine şahıslar kaçmaya başladı. Polis ekipleri kaçan 5 kişiyi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan şahısların Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Afganistan uyruklu kaçak göçmenler olduğu anlaşıldı.

Yakalanan 5 kaçak göçmen emniyete götürüldü.

(Halil Dağ/İHA)

Polisten kaçan kişiler göçmen çıktı
Polisten kaçan kişiler göçmen çıktı
Polisten kaçan kişiler göçmen çıktı
Polisten kaçan kişiler göçmen çıktı

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Kaynak: İHA

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