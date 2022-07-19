Elindeki siyah çanta ele verdi: Sikke ve objelerle kaçarken yakalandı - Son Dakika
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Elindeki siyah çanta ele verdi: Sikke ve objelerle kaçarken yakalandı

19.07.2022 09:41
Elindeki siyah çanta ele verdi: Sikke ve objelerle kaçarken yakalandı

Edirne'de durumundan şüphelenilen ve polis ekiplerince durdurulan şahsın aracında ve elinde taşıdığı siyah çantada yapılan arama sonucu 2 bin 863 tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen sikke ve obje ele geçirildi.

Edirne'de durumundan şüphelenilen ve polis ekiplerince durdurulan şahsın aracında ve elinde taşıdığı siyah çantada yapılan arama sonucu 2 bin 863 tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen sikke ve obje ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Ağaçpazarı Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri Ç.T'yi durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan Ç.T., aracı bırakıp elindeki çanta ile yaya olarak kaçmaya başladı.

Kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli ÇT.'nin aracında ve elindeki siyah çantasında arama yapıldı. Yapılan arama sonucu 2 bin 863 tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen sikke ve obje ele geçirildi.

Ç.T. isimli şahıs gözaltına alındı. - EDİRNE

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Elindeki siyah çanta ele verdi: Sikke ve objelerle kaçarken yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elindeki siyah çanta ele verdi: Sikke ve objelerle kaçarken yakalandı - Son Dakika
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