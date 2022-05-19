Polisten kaçan kolu kırık şahıs, ekipleri harekete geçirdi

ADIYAMAN - Adıyaman'da, narkotik polislerinin dur ikazlarına uymayarak kaçan kolu kırık şahıs, her yerde didik didik aranıyor.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Malazgirt Mahallesi ara sokaklarında devriye görevi yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kolu kırık olan bir şahsın durumundan şüphelenerek şahsı durdurmak istedi. Polisleri fark eden şahıs koşarak kaçmaya başladı. Kovalamacanın yaşanması üzerine belirtilen bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisten kaçan şahıs, bir ikametin duvarından bahçeye atladı. Polis ekipleri, tek katlı ikametin bahçesini, odunluğunu ve damını didik didik aradı Polis ekipleri gözden kaybolan şahıs için mahallede bulunan metruk evleri de kontrol etti. Polis ekipleri şahsın bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.