Polisten kaçan minibüs otomobile çarptı: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Polisten kaçan minibüs otomobile çarptı: 4 yaralı - Son Dakika

Polisten kaçan minibüs otomobile çarptı: 4 yaralı

1 saat önce

Zeytinburnu'nda polisten kaçan minibüsün otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Zeytinburnu'nda polisten kaçan minibüsün otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Polis, Yedikule Caddesi'nde, 34 AG 0384 plakalı minibüsü durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan G.A. yönetimindeki minibüsle kaçmaya başladı.

Kovalamacanın sürdüğü 10. Yıl Caddesi'nde G.A'nın kontrolünü yitirdiği minibüs, E.K. yönetimindeki 81 AAE 532 plakalı otomobile çarparak durdu.

Kazada hafif yaralanan otomobildeki 4 kişi ayakta tedavi edildi.

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü G.A'nın 1.22 promil alkollü olduğu anlaşıldı.

G.A. gözaltına alınırken, kazaya karışan araçlar da çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Polisten kaçan minibüs otomobile çarptı: 4 yaralı

Zeytinburnu, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 02:39 Kaynak: AA
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