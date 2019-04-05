Polisten Kaçan Minibüste 21 Kaçak Yakalandı
56 dakika önce
TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan kapalı kasa minibüs, yola barikat kurularak durduruldu.
TEKİRDAĞ'ın Malkara
ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan kapalı kasa minibüs, yola barikat kurularak durduruldu. Minibüsten Bangladeş
ve Pakistan
uyruklu 21 kaçak yakalandı. Organizatör olan sürücü K.B.(52) ise gözaltına alındı. İstanbul
'da, Yunanistan
'a götürme vaadiyle anlaştığı Bangladeş ve Pakistan uyruklu kaçakları 34 KF 2848 plaka kapalı kasa minibüse bindiren K.B., Yunanistan sınırına götürmek üzere yola çıktı. Minibüs sürücüsü polisin takip ettiğini fark ederek, köy yollarına saparak Tekirdağ
'ın Malkara ilçesine kadar geldi. İlçede önlem alan polis ekipleri minibüse 'dur' ihtarında bulundu. Sürücü ihtara uymayıp aracıyla kaçarken, polis ekipleri de takibe aldı. Yaşanan kovalamacanın ardından polis ekipleri minibüsü karayoluna kapatarak durdurup, sürücüsü K.B.'yi kelepçe takarak gözaltına aldı. Minibüste bulunan Bangladeş ve Pakistan uyruklu 21 kaçak ise yakalandı. Kaçaklar işlemlerinin ardından Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğü
'ne teslim edildi. Gözaltındaki organizatör K.B., ile ilgili soruşturma sürüyor. - Tekirdağ
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:49 Kaynak: DHA
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