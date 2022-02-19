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Polisten kaçan motosiklet sürücüsüne 6 bin 743 lira ceza - Son Dakika

Polisten kaçan motosiklet sürücüsüne 6 bin 743 lira ceza

19.02.2022 15:31
Polisten kaçan motosiklet sürücüsüne 6 bin 743 lira ceza

AKSARAY'da, polisin 'dur' ihtarına uymadığı motosiklet sürücüsü İsa A. (22), yaklaşık 2 kilometrelik takiple yakalandı.

AKSARAY'da, polisin 'dur' ihtarına uymadığı motosiklet sürücüsü İsa A. (22), yaklaşık 2 kilometrelik takiple yakalandı. İsa A.'ya 6 bin 743 lira ceza kesildi.

Paşacık Mahallesi'nde dün saat 11.30 sıralarında devriye görevi yapan polis ekipleri, plakasız motosikletin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Ancak ihtara uymayan İsa A. yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü. Yaklaşık 2 kilometre sonra yakalanan İsa A., polis merkezine götürüldü. İsa A. hakkında 'ehliyetsiz ve plakasız motosiklet kullanmak', 'ihtara uymamak' suçlarından 6 bin 743 lira idari para cezası uygulandı. Motosiklet de trafikten menedildi.


Polisten kaçan motosiklet sürücüsüne 6 bin 743 lira ceza
Polisten kaçan motosiklet sürücüsüne 6 bin 743 lira ceza
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Motosiklet, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Polisten kaçan motosiklet sürücüsüne 6 bin 743 lira ceza - Son Dakika


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SON DAKİKA: Polisten kaçan motosiklet sürücüsüne 6 bin 743 lira ceza - Son Dakika
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