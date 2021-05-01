Son dakika gündem: Polisten kaçan motosiklet sürücüsü gözaltına alındı - Son Dakika

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kısıtlamada 'dur' ihtarına uymayan, kovalamaca sonucu yakalanan motosiklet sürücüsü Zafer A. ile (27) yanındaki Erdinç S.(28) kovalamaca sonucu yakalandı. Polise zorluk çıkaran ZAfer A. gözaltına alınırken, arkadaşı ise evine gönderildi. İki arkadaşa ayrıca 10 bin 716 lira ceza kesildi.

İnegöl ilçesinde 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri, Mahmudiye Mahallesi, Anafartalar Caddesi'nde uygulama yaptı. Saat 13.00 sıralarında uygulama noktasına yaklaşan motosikletteki Zafer A. ile Erdinç S. polis ekiplerini fark etti. Polisin dur ihtarında bulunduğu Zafer A., hızı artırarak kaçmaya başladı, polis ekipleri de peşine düştü. Kovalamacayla sürücü Zafer A. ve arkasındaki Erdinç S. (28) yakalandı. Polise zorluk çıkaran Zafer A., ters kelepçe yöntemiyle gözaltına alındı.

Sürücü Zafer A.'ya 'dur' ihtarına uymamaktan 166 lira, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 698, trafiği tehlikeye sokmaktan 550 lira ile trafikten çekme belgeli araç kullanmaktan 1002 lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca sürücü ve arkadaşı Erdinç S.'ye sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle toplam 6 bin 300 TL cezai işlem uygulandı.

Sürücü gözaltına alınırken, arkadaşı evine gönderildi.