POLİSTEN KAÇAN MOTOSİKLETLİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ, CEZA YAĞDI - Son Dakika

POLİSTEN KAÇAN MOTOSİKLETLİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ, CEZA YAĞDI

01.05.2021 20:29

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerinin 'dur' itharına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerinin 'dur' itharına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı. Ekiplere zorluk çıkaran sürücü Zafer A.'ya (27) toplam 7 bin 566 lira ceza kesildi.

İnegöl ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan 'tam kapanma' kararı sürecinde Mahmudiye Mahallesi, Anafartalar Caddesi'nde polis ekipleri uygulama gerçekleştirdi. Saat 13.00 sıralarında polis ekiplerini gören motosiklet sürücüsü Zafer A. ve yanındaki arkadaşı Erdinç S. (28) ile birlikte motosikletiyle, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Motosikletini polis ekiplerinin üzerine süren sürücü, kısa bir kovalamacanın ardından güçlükle durduruldu. Polise zorluk çıkaran sürücü Zafer A., ters kelepçe yöntemiyle etkisiz hale getirildi.

Sürücü Zafer A.'ya 'dur' ihtarına uymamaktan 166 lira, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 698, trafiği tehlikeye sokmaktan 550 lira ile trafikten çekme belgeli araç kullanmaktan 1002 lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca sürücü ve arkadaşı Erdinç S.'ye sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle toplam 6 bin 300 TL cezai işlem uygulandı.

Sürücü gözaltına alınırken, arkadaşı evine gönderildi.

POLİSTEN KAÇAN MOTOSİKLETLİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ, CEZA YAĞDI
POLİSTEN KAÇAN MOTOSİKLETLİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ, CEZA YAĞDI
POLİSTEN KAÇAN MOTOSİKLETLİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ, CEZA YAĞDI
POLİSTEN KAÇAN MOTOSİKLETLİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ, CEZA YAĞDI

Motosiklet, İnegöl, Bursa, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel POLİSTEN KAÇAN MOTOSİKLETLİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ, CEZA YAĞDI - Son Dakika


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