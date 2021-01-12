Polisten kaçan motosikletlinin çarptığı yayanın ölümüne neden olduğu kaza kamerada - Son Dakika

Polisten kaçan motosikletlinin çarptığı yayanın ölümüne neden olduğu kaza kamerada

12.01.2021 09:47
Polisten kaçan motosikletlinin çarptığı yayanın ölümüne neden olduğu kaza kamerada, System.String[]

Adana'da, polisten kaçmaya çalışan motosiklet sürücüsünün yayaya çarparak ölümüne neden olduğu kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana'da, polisten kaçmaya çalışan motosiklet sürücüsünün yayaya çarparak ölümüne neden olduğu kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez Yüreğir ilçesinde önceki gün kısıtlamayı ihlal ederek trafiğe çıkan Kemal Erdi Ş. (30) kullandığı 01 EZH 77 plakalı motosikletle polislerden kaçmaya başladı. Motosikletli, Karataş Caddesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Tuğal'a (76) çarptı.

Tuğal'ın hayatını kaybettiği kaza bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, Ahmet Tuğal yolun ortasına geldiğinde hızla kendisine yaklaşan motosikleti fark ediyor. Tuğal, korunmak için adımlarını hızlandırıp refüje çıkmak isterken motosiklet kendisine çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Tuğal hareketsiz kalıyor. Sürücü yolun karşı yönüne savrulurken motosikleti de sürüklenip yaklaşık 300 metre uzakta duruyor. Sürücünün peşindeki polisler ise kazayı fark edip yerde yatan iki kişinin yardımına koşuyor.

Kazada hayatını kaybeden Ahmet Tuğal'ın cenazesinin defnedildiği, yaralanan Kemal Erdi Ş'nin de hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olay

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 10 Ocak'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Yüreğir çıkışında önlem alan polis, 01 EZH 77 plakalı motosiklet sürücüsü Kemal Erdi Ş'yi durdurmak istemişti.

Sürücü, ekiplerin "Dur" ihtarına uymayıp Mithat Özsan Bulvarı'na yönelerek 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu'nda koşan sporcuların arasına girmiş, bunun üzerine çok sayıda polis ekibi, sürücünün peşine düşmüştü.

Motosikletli, güzergahta önlem alan ekiplerin de ihtarına uymayıp Karataş Caddesi'ne girerek kaçışını sürdürmüştü.

Kovalamaca sırasında Kemal Erdi Ş, marketten alışveriş yapmak için evinden çıkıp yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Tuğal'a motosikletiyle çarparak ölümüne neden olmuştu. Ağır yaralanan sürücü ise ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Motosiklet, Kemal Erdi, Adana, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Polisten kaçan motosikletlinin çarptığı yayanın ölümüne neden olduğu kaza kamerada - Son Dakika


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