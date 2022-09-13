Polisten kaçan otomobil sürücüsü, minibüse çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
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Polisten kaçan otomobil sürücüsü, minibüse çarptı: 3 yaralı

13.09.2022 22:55
Polisten kaçan otomobil sürücüsü, minibüse çarptı: 3 yaralı

NİĞDE'de polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobil sürücüsünün, minibüse çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

NİĞDE'de polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobil sürücüsünün, minibüse çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Akşam saatlerinde merkeze bağlı Selçuklu Caddesi'nde devriye görevinde bulunan polis ekipleri, durumundan şüphelendiği 34 DPR plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçtı. Polisin 15 dakika süren takibi sırasında otomobil sürücüsü, Adana Caddesi'nde aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek, Y.G. yönetimindeki minibüse çarptı. Kazada, isminin R.P. olduğu belirlenen otomobil sürücüsü ile Y.G. ve yanındaki Z.G. yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslar ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


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Niğde'de polisten kaçan otomobilin minibüse çarpması sonucu 3 kişi yaralandı Niğde'de polisten kaçan otomobilin minibüse çarpması sonucu 3 kişi yaralandı GÜRÜLTÜ YAPIYOR DİYE KOMŞUSUNU BIÇAKLADI GÜRÜLTÜ YAPIYOR DİYE KOMŞUSUNU BIÇAKLADI
Kaynak: DHA

Selçuklu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polisten kaçan otomobil sürücüsü, minibüse çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Polisten kaçan otomobil sürücüsü, minibüse çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
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