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Polisten kaçan otomobil yayaların arasına böyle daldı

1 saat önce

Polisten kaçan otomobil yayaların arasına böyle daldıİSTANBUL - Ümraniye'de polisi 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan lüks otomobil sürücüsü yolda yürüyen 6 kişinin arasına daldı.

Polisten kaçan otomobil yayaların arasına böyle daldı
İSTANBUL - Ümraniye'de polisi 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan lüks otomobil sürücüsü yolda yürüyen 6 kişinin arasına daldı. Otomobil bir bahçe duvarına çarparak durabilirken, kazada yaralananlardan iki kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Ümraniye Aşağı Dudullu Mahallesi, Şahinler Caddesinde saat 04.00 sıralarında, polisin 'Dur' ihtarına uymayan lüks araç sürücüsü Mutlu Çağatay Keskin, gaza basarak polisten kaçmaya başladı. Hızla kaçan araç, önce kaldırıma çarparak kontrolden çıktı, ardından uçan araç yaya olarak ilerleyen 6 kişinin arasına daldı. Meydana gelen kazada yaralanan İsmet Aydın ve Alper Malkoçoğlu'nun durumlarının ciddi olduğu öğrenilirken, Yaşar Aydın ve Salih Aydın kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Lüks araç apartmanın bahçe duvarına çarparak durabildi. Araç içerisindeki O.D. olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken polisten kaçan ve kazayı yapan sürücü Keskin olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığı sırada yakalandı.
Meydana gelen kaza çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kaldırıma çarparak kontrolden çıkan araç yolda yürüyen 6 kişinin arasına dalıyor, ardından duvara çarparak durabiliyor.
Polisten kaçan otomobil yayaların arasına böyle daldı
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:19 Kaynak: İHA
kaza, araç, ümraniye, otomobil, 3. Sayfa
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