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Polisten kaçan otomobilde uyuşturucu, silah ve yabancı para ele geçirildi

50 dakika önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde polisin dur ihtarına uymayarak kaçan otomobilde ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda fişek, bıçak, jop, uyuşturucu madde, uyuşturucu aparatı ve menşei tespit edilemeyen kağıt para ele geçirildi, 4 kişi gözaltın alındı.

Polisten kaçan otomobilde uyuşturucu, silah ve yabancı para ele geçirildi, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde polisin dur ihtarına uymayarak kaçan otomobilde ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda fişek, bıçak, jop, uyuşturucu madde, uyuşturucu aparatı ve menşei tespit edilemeyen kağıt para ele geçirildi, 4 kişi gözaltın alındı.

Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin dur ihtarına uymayıp kaçan otomobil, Salkımevler Mahallesinde ele geçirilirken, yaya olarak kaçmaya çalışan B.S.D, Z.U, M.K ve H. C. E isimli şahıslar kovalamaca sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.Araçta ve şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet av tüfeği kütüklüğü, 4 adet dolu av tüfeği fişeği, 1 adet 61 cm uzunluğunda sallama tabir edilen bıçak, 4 adet MKE ibareli 9 mm çapında tabanca fişeği, 2 adet boş tabanca şarjörü, 1 adet plastik jop, 4 adet uyuşturucu almakta kullanılan enjektör, uyuşturucu madde alımında kullanılan 1 adet cam aparat ve 1 adet kova tabir edilen düzenek, 507,9 gram esrar maddesi, 15.000 SOM (Özbek Para Birimi) ve 34 adet menşei henüz tespit edilemeyen üzerinde 1.000 ibaresi bulunan kağıt para ele geçirildi.

Şüphelilerin GBT sorgulamalarında B.S.D.'nin Manavgat 5 Asliye Ceza, Z. U'un ise Manavgat 3. Asliye Ceza Mahkemesince "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan arandıkları tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden Z.U. Manavgat Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak, Alanya cezaevine sevk edildi. - ANTALYA
Manavgat, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 04:31 Kaynak: İHA
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