Polisten kaçan otomobilden 3 bin paket kaçak sigara çıktı - Son Dakika

ADANA'da polisin 'dur' ihtarına uymayan ve takip sonucu durdurulan otomobilden çuvallara konulmuş 3 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Takip sırasında otomobili terk edip, gecenin karanlığından yararlanarak yaya olarak kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde devriye görevinde bulunan polis ekibi, şüphelendiği 01 EBE 03 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. Mahallede ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışan sürücü, birkaç kilometre sonra yanındaki arkadaşıyla aracı terk ederek yaya olarak kaçışını sürdürdü. Gecenin karanlığından yararlanan şüpheliler, izlerini kaybettirdi. Şüphelilerin terk ettiği otomobilde arama yapan polis, çuvalların içine konulmuş 3 bin paket gümük kaçağı sigara ele geçirdi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından otomobil ve sigaralar, Şakirpaşa Polis Merkezi'ne götürüldü.Kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.