Polisten Kaçan Otomobilden Kaçak Sigara Çıktı
1 saat önce
Kahramanmaraş'ta polisin "dur" ihtarına uymayanların bulunduğu otomobilde 3 bin 320 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Kahramanmaraş
'ta polisin "dur" ihtarına uymayanların bulunduğu otomobilde 3 bin 320 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sigara kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, 27 V 4819 plakalı otomobil takibe alındı. Polis
ekiplerini fark eden sigara kaçakçıları, "Dur" ihtarına uymayarak ara yollara sapıp, izlerini kaybettirmek istedi.
Tüm ara yolları tutan polis ekipleri ve sigara kaçakçıları arasında yaşanan kovalamaca, otomobilin lastiklerinin kapanla patlatılmasıyla son buldu.
Durdurulan otomobilde yapılan aramada 3 bin 320 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Otomobildeki 2 kişinin gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:41 Kaynak: İHA
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