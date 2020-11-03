Polisten kaçan otomobilin bagajından yabancı uyruklu şüpheliler çıktı - Son Dakika

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sırada polis arabasına çarparak bir memurun hafif yaralanmasına neden olan otomobilde, 2'si bagajda olmak üzere 7 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece 03.00 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi Eski Antakya Yolu üzerinde şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi. Polislerin 'dur' ihtarına uymayan otomobil hızla kaçmaya başladı. Kaçan otomobil, kovalamaca sırasında polis aracına çarptı. Çarpışmanın etkisiyle bir polis memuru hafif yaralandı. Kovalamaca sonucu otomobil durduruldu. Otomobilde, 2'si bagajda olmak üzere, yabancı uyruklu 7 kişi gözaltına alındı. Yaralı polis memurunun tedavi edildikten sonra taburcu edildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.