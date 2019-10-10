Son Dakika Haberleri: Polisten kaçan şahıs,ekipleri harekete geçirdi
Son Dakika Güncel Polisten kaçan şahıs,ekipleri harekete geçirdi

Polisten kaçan şahıs,ekipleri harekete geçirdi

1 saat önce

Pendik'te gözaltına alınan şüpheli şahıs, bir araçla polislerden kaçtı.

Pendik'te gözaltına alınan şüpheli şahıs, bir araçla polislerden kaçtı. Şahıs aracı Sultanbeyli'de bırakarak kayıplara karıştı. Bölgede bulunan ormanlık alanlar polis tarafından ablukaya alındı.

Pendik'te gözaltına alınan bir şüpheli şahıs, bulduğu bir araç ile polislerden kaçtı. Şahıs, kaçtığı aracı Sultanbeyli'de terk ederek kaçmaya devam etti. Polis ekipleri, aracın bulunduğu bölgedeki ormanlık alan ve bahçeleri abluka altına aldı. Şahsı arama çalışmalarına polis helikopteri de katıldı.

(Halit Arslan - Cüneyt Sevindik/İHA)

Polisten kaçan şahıs,ekipleri harekete geçirdi

Sultanbeyli, Pendik, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 04:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İntihar girişimini izleyen meraklı kalabalık yüzünden yol trafiğe kapandı
Hain saldırılar sonrası Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: İmha edildi Hazine yetkilisi: Suriye operasyonu Türk ekonomisi üzerinde kalıcı olumsuz etki yaratmaz Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri böyle söküldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 18:16:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polisten kaçan şahıs,ekipleri harekete geçirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]