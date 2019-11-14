Son Dakika Haberleri: Polisten kaçan şahıs, metrobüs yolunda izini kaybettirdi
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Polisten kaçan şahıs, metrobüs yolunda izini kaybettirdi

6 saat önce

Polisten kaçan şahıs, metrobüs yolunda izini kaybettirdi GBT'de aranılanlar listesinde olduğu ortaya çıkınca kaçtıİSTANBUL - Bakırköy'de polisin GBT kontrolü sırasında aranılanlar listesinde olduğu ortaya çıkan şahıs, polisten kaçarak metrobüs yoluna girdi.

Polisten kaçan şahıs, metrobüs yolunda izini kaybettirdi

GBT'de aranılanlar listesinde olduğu ortaya çıkınca kaçtı

İSTANBUL - Bakırköy'de polisin GBT kontrolü sırasında aranılanlar listesinde olduğu ortaya çıkan şahıs, polisten kaçarak metrobüs yoluna girdi. O sırada metrobüsün gelmemesi olası bir kazayı önlerken, polis metrobüs yolunda izini kaybettiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Bakırköy İncirli Metrobüs durağının yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, uygulama yapan polisler şüphelendikleri bir kişinin GBT sorgusunu yaptı. Bu sırada şahsın arananlar listesinde olduğunu tespit edildi. Şahıs kendisini yakalayan polislerin elinden kaçarak izini kaybettirmek için metrobüs yoluna atladı. Polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için peşine düştü, şahıs ise yaya olarak metrobüs yoluna girerek Bahçelievler tarafına koştu. Şahıs ardından metrobüs yolunda bulunan tellerin üzerinden atlayarak, ara sokaklara doğru kaçtı. Polis ekiplerinin elinden kaçan şahıs kayıplara karışırken, ekipler şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

(VB- MB-HK-

Polisten kaçan şahıs, metrobüs yolunda izini kaybettirdi

Bakırköy, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 09:37 Kaynak: İHA
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