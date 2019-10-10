Son Dakika Haberleri: Polisten kaçan şahıs, polis ekiplerini harekete geçirdi
Son Dakika 3. Sayfa Polisten kaçan şahıs, polis ekiplerini harekete geçirdi

Polisten kaçan şahıs, polis ekiplerini harekete geçirdi

1 saat önce

Polisten kaçan şahıs, polis ekiplerini harekete geçirdi Şahsı arama çalışmalarına polis helikopteri de katıldıİSTANBUL - Pendik'te gözaltına alınan şüpheli şahıs, bir araçla polislerden kaçtı.

Polisten kaçan şahıs, polis ekiplerini harekete geçirdi

Şahsı arama çalışmalarına polis helikopteri de katıldı

İSTANBUL - Pendik'te gözaltına alınan şüpheli şahıs, bir araçla polislerden kaçtı. Şahıs aracı Sultanbeyli'de bırakarak kayıplara karıştı. Bölgede bulunan ormanlık alanlar polis tarafından ablukaya alındı.

Pendik'te gözaltına alınan bir şüpheli şahıs, bulduğu bir araç ile polislerden kaçtı. Şahıs, kaçtığı aracı Sultanbeyli'de terk ederek kaçmaya devam etti. Polis ekipleri, aracın bulunduğu bölgedeki ormanlık alan ve bahçeleri abluka altına aldı. Şahsı arama çalışmalarına polis helikopteri de katıldı.

Polisten kaçan şahıs, polis ekiplerini harekete geçirdi

Sultanbeyli, Pendik, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 09:37 Kaynak: İHA
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