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Polisten kaçan şahıslar kaza yaptı

6 saat önce

Polisten kaçan şahıslar kaza yaptıİSTANBUL - Polisin dur ihtarına uymayan ve sürücü dahil içerisinde üç kişinin bulunduğu otomobil, peşindeki polis ekiplerinden kaçarken Kartal, Turgut Özal Bulvarında yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek süratlı bir şekilde...

Polisten kaçan şahıslar kaza yaptı

İSTANBUL - Polisin dur ihtarına uymayan ve sürücü dahil içerisinde üç kişinin bulunduğu otomobil, peşindeki polis ekiplerinden kaçarken Kartal, Turgut Özal Bulvarında yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek süratlı bir şekilde önce yol kenarındaki sinyalizasyon sistemine daha sonra demir dubalara çarparak durabildi.

Kaçarken otomobilin anahtarını da aldılar

Olay, saat 03.30 sıralarında Kartal, Turgut Özal Bulvarında meydana geldi. İçerisinde sürücüsüyle birlikte üç kişinin bulunduğu 34 CKV 534 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir sebeple polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Pendik, Erol Kaya Caddesi'nden Kartal, Turgut Özal Bulvarı'na kadar peşine polis ekiplerini takan sürücü, Kartal sahil yolunda yağıştan dolayı kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybettiği düşünülerek süratlı bir şekilde önce yol kenarındaki sinyalizasyon direklerine daha sonra demir dubalara çarparak yola savruldu. Çarpmanın etkisiyle otomobilin arka kapısı yerinden sökülürken hava yastıkları da şişti. Görgü tanıklarının iddiasına göre kaza yapan otomobilden inen üç kişi yaya olarak kaçmaya devam ederken polis ekipleri şahısları yakalamak için geniş bir çalışma başlattı. Otomobil içerisinde ve etrafında çalışma yapan ekipler, kaçan şahısların kaza sonrası otomobilin anahtarını da aldıklarını tespit etti.

Görgü tanığı aracın çok süratlı olduğunu ifade etti

Kazanın meydana geldiği sırada aracıyla seyir halinde olan görgü tanığı Okan Yaman, yaşanılanları şöyle anlattı, "Ben karşı şeritten yavaş yavaş geliyordum. Karşı şeritte bir araba gördüm, baya bir süratlı geliyordu buraya doğru virajı alamadı, direklere vurdu direklere vurduktan sonra bütün bariyerleri komple aldı. Ondan sonra arabadan indiler, üç tane arkadaş buraya doğru kaçtı."

Trafik bir süre tek şeritten devam etti

Olayın etkisiyle üç şeritli sahil yolunda trafik tek şeride indirilirken kaza yapan otomobilin çekici ile çekilmesi ve yolun temizlenmesinin ardından trafik normale döndü.

Polisten kaçan şahıslar kaza yaptı

Kartal, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 04:57 Kaynak: İHA
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