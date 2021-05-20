Son dakika haberi... Bilecik'te kimlik sorgulamasında polisten kaçan kişiden silah ele geçirildi - Son Dakika

Bilecik'te polisten kaçan ve yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan kişiden silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Kent Ormanı civarında park halinde bulunan bir taksiden şüphelenerek içinde bulunan bir kadın ve bir erkeğin kimlik sorgulamasını yaptı.

Erkeğin kimliğinin A.A olduğu, kadının ise "kayıp kişi" olarak arandığı tespit edildi. Üst araması yapılmak istenildiği sırada kaçmaya başlayan A.A, bu sırada üzerindeki kurusıkıdan bozma tabancayı yol kenarına attı.

Kovalamaca sonucu yakalanan A.A'nın üzerinde ve çantasında yapılan aramalarda kurusıkıdan bozma 3 tabanca, 5 şarjör ve 8 fişek, kurusıkıdan bozma işlemi için kullanılan mengene ve kılavuz, çeşitli ebatlarda 3 namlu, 2 bıçak, 4 yiv-set açıcı aparat ile çeşitli materyaller bulundu.

Kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltına alınan şüpheli A.A. ise adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.