Polisten kaçan servis minibüsü otomobile çarptı, 2'si çocuk 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Polisten kaçan servis minibüsü otomobile çarptı, 2'si çocuk 4 yaralı - Son Dakika

Polisten kaçan servis minibüsü otomobile çarptı, 2'si çocuk 4 yaralı

1 saat önce

ZEYTİNBURNU'nda gece saatlerinde polisin 'DUR' ihtarına uymayan servis minibüsü kaçarken otomobile çarptı.

ZEYTİNBURNU'nda gece saatlerinde polisin 'DUR' ihtarına uymayan servis minibüsü kaçarken otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilde bulunan 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Yedikule Caddesi'nde uygulama yapan trafik polisleri, G.A isimli sürücünün kullandığı 34 AG 0384 plakalı servis minibüsüne 'DUR' ihtarında bulundu. Servis minibüsü sürücüsü G.A ise durmayarak uygulama noktasından kaçtı. Bu sırada 10.Yıl Caddesi'ne giren servis minibüsü G. A., E.K.'nın kullandığı 81 AAE 532 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil savrulurken, sürücü E.K. ile otomobilde bulunan isimleri öğrenilemeyen eşi ve 2 çocuğu yaralandı. Kazaya neden olduğu iddia edilen servis minibüsünü kullanan G.A. ile yanındaki arkadaşları ise kazadan yara almadan kurtuldu. Haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 2'si çocuk 4 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polisten kaçtığı iddia edilen servis minibüsü sürücüsü G.A.'nın trafik polisi tarafından yapılan kontrolde 1.22 promil alkollü olduğu öne sürüldü. Kazaya karışan minibüs ve otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

Polisten kaçan servis minibüsü otomobile çarptı, 2'si çocuk 4 yaralı

Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 02:39 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

(Özel) Aracının arkasına "Dikkat acemi şoför" yazdı, zincirleme kazaya karıştı
Aracının başkası tarafından satışa çıkarıldığını görünce soluğu savcılıkta aldı 3 çocuk annesi, bileziklerini satarak başladığı süt üreticiliğinde 2,5 milyon liralık tesis kurdu Esenyurt'ta taciz şüphelisi linç edilmek istendi

Son Dakika Haberleri
01:43 Sinan Akçıl ile birbirine giren Emrah böyle görüntülendi
23:28 Kanal D'de Zalim İstanbul'un ardından Afili Aşk da final kararı aldı
23:19 Bill Clinton'dan yıllar sonra Monica Lewinsky skandalı itirafı: Yaptığım şey berbattı
21:25 Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin maymununa Tarım ve Orman Bakanlığı görevlilerince el konuldu
19:44 Hercai'nin son bölümünde şaşırtan gelişmeler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 03:40:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Polisten kaçan servis minibüsü otomobile çarptı, 2'si çocuk 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]