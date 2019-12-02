Son Dakika Haberleri: Polisten kaçan silahlı şahıslar parti alanına daldı: 9 ölü, 7 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Polisten kaçan silahlı şahıslar parti alanına daldı: 9 ölü, 7 yaralı - Son Dakika

Polisten kaçan silahlı şahıslar parti alanına daldı: 9 ölü, 7 yaralı

6 saat önce

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde polisten kaçan silahlı şahısların parti alanına dalması sonucu çıkan izdihamda 9 kişi hayatını kaybederken 7 kişi ise yaralandı.

Polisten kaçan silahlı şahıslar parti alanına daldı: 9 ölü, 7 yaralı, System.String[]

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde polisten kaçan silahlı şahısların parti alanına dalması sonucu çıkan izdihamda 9 kişi hayatını kaybederken 7 kişi ise yaralandı.


Brezilya'nın Sao Paulo kentinin Paraisopolis semtinde polise ateş açan motosikletli 2 şahıs, 5 binden fazla kişinin bulunduğu bir sokak partisine dalınca katliam yaşandı. Polisle silahlı zanlılar arasında yaşanan kovalamacada insanların panik olması sonucu meydana gelen izdihamda 9 kişi ezilerek öldü, 7 kişi de yaralandı.


Polis Komiseri Emiliano de Silva Neto yaptığı açıklamada, hiç kimsenin vurularak ölmediğini ifade etti. Parti alanındaki bazı kişiler ise polisin gaz bombası ve plastik mermi kullandığını belirterek pek çok kişinin yaralandığını söyledi.


Sao Paulo Eyalet Valisi Joao Doria, polis operasyonu ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.


Paraisopolis, 100 binden fazla kişinin yaşadığı Sao Paulo'nun en büyük ikinci semti olarak biliniyor. - SAO PAULO

Sao Paulo, Brezilya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 09:42 Kaynak: İHA
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