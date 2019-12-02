Polisten kaçan silahlı şahıslar parti alanına daldı: 9 ölü, 7 yaralı

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde polisten kaçan silahlı şahısların parti alanına dalması sonucu çıkan izdihamda 9 kişi hayatını kaybederken 7 kişi ise yaralandı.



Brezilya'nın Sao Paulo kentinin Paraisopolis semtinde polise ateş açan motosikletli 2 şahıs, 5 binden fazla kişinin bulunduğu bir sokak partisine dalınca katliam yaşandı. Polisle silahlı zanlılar arasında yaşanan kovalamacada insanların panik olması sonucu meydana gelen izdihamda 9 kişi ezilerek öldü, 7 kişi de yaralandı.



Polis Komiseri Emiliano de Silva Neto yaptığı açıklamada, hiç kimsenin vurularak ölmediğini ifade etti. Parti alanındaki bazı kişiler ise polisin gaz bombası ve plastik mermi kullandığını belirterek pek çok kişinin yaralandığını söyledi.



Sao Paulo Eyalet Valisi Joao Doria, polis operasyonu ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.



Paraisopolis, 100 binden fazla kişinin yaşadığı Sao Paulo'nun en büyük ikinci semti olarak biliniyor. - SAO PAULO