Son Dakika Haberleri: Polisten kaçan silahlı şüpheliler yakalandı
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Polisten kaçan silahlı şüpheliler yakalandı

1 saat önce

Şanlıurfa'da polis ekipleri, havaya ateş açıp kaçan 3 şüpheliyi kovalamaca sonrası yakaladı.

Şanlıurfa'da polis ekipleri, havaya ateş açıp kaçan 3 şüpheliyi kovalamaca sonrası yakaladı.
Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesi Ahmet Erseven Mahallesi'nde 4 kişinin pompalı tüfekle havaya ateş açtığını görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerini fark eden şüpheliler kaçmaya başladı. Polis, yaşanan kovalamacanın ardından 3 şüpheliyi pompalı tüfekle birlikte bir binanın bahçesinde saklanırken yakaladı. Bir şüpheli ise kaçtı.
Ekipler, kaçan kişiyi yakalamak için bazı cadde ve sokakları trafiğe kapatarak bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor.
Gözaltına alınan 3 şüpheli ise hastanedeki sağlık kontrolünün ardından Şehitlik Polis Merkezi'ne götürüldü.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 11:59 Kaynak: AA
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