Polisten kaçan silahlı şüpheliler yakalandı

Şanlıurfa'da polis ekipleri, havaya ateş açıp kaçan 3 şüpheliyi kovalamaca sonrası yakaladı.

Şanlıurfa'da polis ekipleri, havaya ateş açıp kaçan 3 şüpheliyi kovalamaca sonrası yakaladı.

Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesi Ahmet Erseven Mahallesi'nde 4 kişinin pompalı tüfekle havaya ateş açtığını görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerini fark eden şüpheliler kaçmaya başladı. Polis, yaşanan kovalamacanın ardından 3 şüpheliyi pompalı tüfekle birlikte bir binanın bahçesinde saklanırken yakaladı. Bir şüpheli ise kaçtı.

Ekipler, kaçan kişiyi yakalamak için bazı cadde ve sokakları trafiğe kapatarak bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor.

Gözaltına alınan 3 şüpheli ise hastanedeki sağlık kontrolünün ardından Şehitlik Polis Merkezi'ne götürüldü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Çağbaba adıyla anılan türbe, gladyatör mezarı çıktı

Liverpool ile Chelsea maçında sahaya atlayan taraftarın YouTuber Ali Abdüsselam Yılmaz olduğu ortaya çıktı

Liverpool ile Chelsea maçı öncesi devriye gezen atlı polisler ilgi odağı oldu

Marmara Adası'ndaki yangınla ilgili 2 kişi tutuklandı