Polisten Kaçan Şüpheli, Ahırda Yakalandı (2)
1 saat önce
TUTUKLANDIKahramanmaraş'ta, 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan, peşindeki polisleri fark edince önce aracıyla sonra yaya olarak kaçmaya çalışırken, saklandığı ahırda yakalanan Hüseyin G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanıp, cezaevine konuldu.
TUTUKLANDI Kahramanmaraş
'ta, 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan, peşindeki polisleri fark edince önce aracıyla sonra yaya olarak kaçmaya çalışırken, saklandığı ahırda yakalanan Hüseyin G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanıp, cezaevine konuldu.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 04:36 Kaynak: DHA
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