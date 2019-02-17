Son Dakika Haberleri: Polisten Kaçan Şüpheli, Ahırda Yakalandı (2)

Polisten Kaçan Şüpheli, Ahırda Yakalandı (2)

1 saat önce

TUTUKLANDIKahramanmaraş'ta, 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan, peşindeki polisleri fark edince önce aracıyla sonra yaya olarak kaçmaya çalışırken, saklandığı ahırda yakalanan Hüseyin G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanıp, cezaevine konuldu.

Polisten Kaçan Şüpheli, Ahırda Yakalandı (2), System.String[]
TUTUKLANDI

Kahramanmaraş'ta, 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan, peşindeki polisleri fark edince önce aracıyla sonra yaya olarak kaçmaya çalışırken, saklandığı ahırda yakalanan Hüseyin G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanıp, cezaevine konuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 04:36 Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Güncel
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