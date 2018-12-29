Son Dakika Haberleri: Polisten Kaçan Şüpheli Ekip Otosuna Çarptı

Polisten Kaçan Şüpheli Ekip Otosuna Çarptı

56 dakika önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda polisten kaçan şüpheli ekip otosuna çarptı.

Polisten Kaçan Şüpheli Ekip Otosuna Çarptı, System.String[]
Edirne'nin Keşan ilçesinde Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda polisten kaçan şüpheli ekip otosuna çarptı.

Polisin, hırsızlık konusuyla ilgili takibe aldığı araç, çıkmaz sokakta sıkıştırıldı. Bunun üzerine şüpheli V.K. araçtan inip, yaya olarak kaçarken, bu sırada şüphelilerin bulunduğu araç el freninin çekilmemesi nedeniyle geri geri kayarak ekip otosuna çarptı. Araçta bulunan H.B, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alındı.

V.K'nın yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. - EDİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 12:23 Kaynak: İHA

Araç, Keşan, Edirne, 3. Sayfa
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