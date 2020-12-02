Polisten kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de polis ekiplerini fark ederek kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.
Yeşiltepe Mahallesi Kökdere Sokak'ta devriye görevi yapan Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendiği bir aracı takibe aldı.
Polis ekiplerini fark ederek kaçan ve Tekirdağ 3. Asliye Ceza Mahkemesince "Askeri ceza kanununa muhalefet" suçundan aranan şüpheli Yusuf D. kovalamaca sonucu yakalandı.
Gözaltına alınan zanlının yapılan üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
- Kaynak: AA
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