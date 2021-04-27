Polisten kaçan şüpheli, seyir halindeki araca böyle çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

Polisten kaçan şüpheli, seyir halindeki araca böyle çarptı: 3 yaralı

27.04.2021 07:28

Polisten kaçan şüpheli, seyir halindeki araca böyle çarptı: 3 yaralı Polisten kaçan şüphelinin yaptığı kaza kameraya yansıdı İzmir'in Karabağlar ilçesinde polisten kaçan sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı bir araç, park halindeki başka bir araca çarptı.

Polisten kaçan şüpheli, seyir halindeki araca böyle çarptı: 3 yaralı

Polisten kaçan şüphelinin yaptığı kaza kameraya yansıdı

İZMİR - İzmir'in Karabağlar ilçesinde polisten kaçan sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı bir araç, park halindeki başka bir araca çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Barış Mahallesi 302 sokak ile 312 sokak kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre, 35 CLP 33 plakalı Opel marka otomobilin sürücüsü S.A. (29), Karabağlar ilçesi Halide Edip Adıvar Caddesi üzerinde polisin 'dur' ihtarına uymadı. Bunun üzerine ekipleri ile araç sürücüsü arasında kovalamaca başladı. Buca istikametine ilerleyen sürücü S.A., ara sokaklardan kaçmak isterken M.A. idaresindeki Tofaş marka 35 SZ 322 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedip park halinde bir araca çarptı.

Sürücülerden birisi beyin kanaması geçirirken, diğerinin ayağında kırıklar oluştu

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese 112 Acil Servis ekipleri ve 110 sevk edildi. 110 ekiplerince araç içerisinde sıkışan M.A., bulunduğu yerden çıkarılarak ambulans ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, otomobil içerisinde bulunan M.A'nın 10 yaşındaki oğlu ile diğer araç sürücüsü de Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 10 yaşındaki çocuğun vücudunda hafif ağrıları olduğu, babası M.A'nın ayağında kırıklar olduğu ve S.A'nın ise beyin kanaması geçirdiği öğrenildi.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; peşinde polislerin olduğu aracın, seyir halindeki Tofaş marka araca çarptığı ve sürücüsünün kontrollünden çıkan otomobilin de park halindeki başka bir araca çarptığı görülüyor.

Olayla ilgili polis ekiplerince başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenilirken, kaçan aracın sürücüsünün ise alkollü olduğu ileri sürüldü. Ayrıca S.A'ya, sokağa çıkma kısıtlaması ve trafik kurallarını ihlalden 5 bin lira ceza kesildiği, ehliyetine ise 2 yıl el konulduğu belirtildi.

(Mİ-AB-MÇ-Y)

Polisten kaçan şüpheli, seyir halindeki araca böyle çarptı: 3 yaralı
Polisten kaçan şüpheli, seyir halindeki araca böyle çarptı: 3 yaralı
Polisten kaçan şüpheli, seyir halindeki araca böyle çarptı: 3 yaralı

Karabağlar, İzmir, Tofaş, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polisten kaçan şüpheli, seyir halindeki araca böyle çarptı: 3 yaralı - Son Dakika


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