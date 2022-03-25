Polisten kaçan şüpheliden silah ele geçirildi - Son Dakika
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Polisten kaçan şüpheliden silah ele geçirildi

25.03.2022 09:18
Polisten kaçan şüpheliden silah ele geçirildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde polisin dur ihtarına uymayıp kaçan ve sonrasında yakalanan şüphelinin üstünden ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde polisin dur ihtarına uymayıp kaçan ve sonrasında yakalanan şüphelinin üstünden ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi 187 sokak üzerinde ekipler görevini ifa ederken durumundan şüphelenerek durdurmak istedikleri A.K.Ç isimli şüpheli kaçmaya başladı. Kısa süreli bir kovalamaca sonucu şüpheli şahıs yakalandı. Şahsın kaba üst aramasında bir ruhsatsız tabanca ve 12 fişek ele geçirildi. Şüpheli şahıs Polis Merkezi Amirliğine götürülerek hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

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Cumhuriyet Mahallesi, Ruhsatsız Silah, Nazilli, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polisten kaçan şüpheliden silah ele geçirildi - Son Dakika


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