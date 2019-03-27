Son Dakika Haberleri: Polisten Kaçan Şüpheliler Çatıda 7 Saat Geçirdi

Polisten Kaçan Şüpheliler Çatıda 7 Saat Geçirdi

46 dakika önce

İngiltere'nin başkenti Londra'da polisten kaçan 2 şüpheli 7 saat boyunca bir evin çatısında mahsur kaldı.

Polisten Kaçan Şüpheliler Çatıda 7 Saat Geçirdi, System.String[]
İngiltere'nin başkenti Londra'da polisten kaçan 2 şüpheli 7 saat boyunca bir evin çatısında mahsur kaldı.

Londra'daki Kingsgate Caddesi'nde ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. Motosiklet hırsızlığı yaptığından şüphelenilen 2 kişi polisten kaçmak için bir evin çatısına çıktı. Yaklaşık 7 saat boyunca çatıda kalan şüpheliler, polislere çatıdaki kiremitleri fırlattı. Olay yerine en az 10 polisin intikal ettiği ifade edilirken, bir görgü tanığının şüphelilerden birinde silah olduğunu öne sürmesi üzerine bir helikopterin de olay yerine geldiği belirtildi. Olay sırasında caddenin trafiğe kapatıldığı öğrenildi.

Londra polisi tarafından yapılan açıklamada, şüphelilerin gözaltına alındığı belirtildi. - LONDRA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:50 Kaynak: İHA

Motosiklet, İngiltere, Londra, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sürüngenler Çetesi Operasyonla Çökertildi! Örgüt Lideri Yakalanmamak İçin Estetik Yaptırmış BBC'nin 57 Yaşındaki Muhabiri, Bir Kadınla Öpüşürken Yakalandı Tavana Asılı İple Sandalyenin Fotoğrafını Paylaşıp, İntihar Etti İstanbul'da Kobra Zehri Operasyonu: 541 Tüp Ele Geçirildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 12:36:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polisten Kaçan Şüpheliler Çatıda 7 Saat Geçirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]