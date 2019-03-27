Polisten Kaçan Şüpheliler Çatıda 7 Saat Geçirdi

İngiltere'nin başkenti Londra'da polisten kaçan 2 şüpheli 7 saat boyunca bir evin çatısında mahsur kaldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da polisten kaçan 2 şüpheli 7 saat boyunca bir evin çatısında mahsur kaldı.



Londra'daki Kingsgate Caddesi'nde ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. Motosiklet hırsızlığı yaptığından şüphelenilen 2 kişi polisten kaçmak için bir evin çatısına çıktı. Yaklaşık 7 saat boyunca çatıda kalan şüpheliler, polislere çatıdaki kiremitleri fırlattı. Olay yerine en az 10 polisin intikal ettiği ifade edilirken, bir görgü tanığının şüphelilerden birinde silah olduğunu öne sürmesi üzerine bir helikopterin de olay yerine geldiği belirtildi. Olay sırasında caddenin trafiğe kapatıldığı öğrenildi.



Londra polisi tarafından yapılan açıklamada, şüphelilerin gözaltına alındığı belirtildi. - LONDRA

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Sürüngenler Çetesi Operasyonla Çökertildi! Örgüt Lideri Yakalanmamak İçin Estetik Yaptırmış

BBC'nin 57 Yaşındaki Muhabiri, Bir Kadınla Öpüşürken Yakalandı

Tavana Asılı İple Sandalyenin Fotoğrafını Paylaşıp, İntihar Etti

İstanbul'da Kobra Zehri Operasyonu: 541 Tüp Ele Geçirildi