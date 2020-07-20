Polisten kaçan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

Polisten kaçan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde 'dur' ihtarında bulunulan otomobilde, polise silah doğrultup kaçan 2 kişi, kovalamacayla yakalandı.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde 'dur' ihtarında bulunulan otomobilde, polise silah doğrultup kaçan 2 kişi, kovalamacayla yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri mahkemece tutuklandı.

Olay, gece yarısı Orhangazi ilçesi, Hürriyet Mahallesi kavşağında meydana geldi. Devriye gezen polis ekipleri trafiği tehlikeye düşürecek şekilde seyreden otomobile 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayıp Orhangazi ilçesinden Gemlik ilçesi yönüne doğru giden otomobil ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında polis ekiplerine doğru otomobilden silah doğrultuldu. Gemlik serbest bölge kavşağından yeniden Orhangazi yönüne dönen otomobil, bir başka polis ekibinin desteğiyle Gemlik'teki yol üzerinde durduruldu. Araçta bulunan Ahmet Bura Alagöz (25) ve Ubeydullah G. (24) gözaltına alındı. Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 1 tabanca, 1 pompalı tüfek, 1 bıçak, bir miktar uyuşturucu ve 1 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Ahmet Bura Alagöz mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Ubeydullah G. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 13:01 Kaynak: DHA

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