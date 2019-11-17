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Polisten kaçan şüpheliler park halindeki 6 otomobile çarptı: 2 yaralı( EK FOTOĞRAFLARLA)
6 saat önce
Polisten kaçan şüpheliler park halindeki 6 otomobile çarptı: 2 yaralı( EK LARLA)
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 04:55 Kaynak: DHA
Polisten kaçan şüpheliler park halindeki 6 otomobile çarptı: 2 yaralı( EK LARLA)
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