Son Dakika Haberleri: Polisten Kaçan Şüpheliler Viyadükten Böyle Uçtu

Polisten Kaçan Şüpheliler Viyadükten Böyle Uçtu

22 dakika önce

Beşiktaş'ta polisten kaçarken Dolmabahçe-Bomonti Tüneli çıkışında viyadükten aşağı düşen otomobil, güvenlik kameralarına yansıdı.

Polisten Kaçan Şüpheliler Viyadükten Böyle Uçtu, System.String[]
Beşiktaş'ta polisten kaçarken Dolmabahçe-Bomonti Tüneli çıkışında viyadükten aşağı düşen otomobil, güvenlik kameralarına yansıdı. Yolda yürüyen bir kişinin otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.

Beşiktaş'ta geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda polisin dur ihtarına uymayan içerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobil, Dolmabahçe-Bomonti Tüneli çıkışında virajı alamayarak viyadükten aşağı uçmuştu.

Yaşanan olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde virajı alamayan otomobil, viyadükten aşağı düşüyor. Bu sırada yolda yürüyen bir kişi de otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuluyor. Kazanın etkisiyle şok geçiren vatandaş, koşarak arabadan uzaklaşıyor. Kazanın ardından ise ambulans ve polis ekiplerinin geldiği görülüyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:46 Kaynak: İHA

Dolmabahçe Sarayı, Beşiktaş, 3. Sayfa
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