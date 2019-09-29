Polisten kaçan şüpheliler yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince yapılan uygulamada, "dur" ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu yakalanan sürücünün aracından 2 ruhsatsız silah ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri ve yunus polisleri, Tacettin Veli Bulvarı üzerinde "dur" ihtarına uyman bir aracı takibe aldı.

Kaçan zanlılar ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Bir süre kaçan Ş.T. ve M.Ç. Deliklitaş Caddesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Otomobildeki aramada 2 ruhsatsız silah, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.