Son Dakika Haberleri: Polisten kaçan şüpheliler yakalandı
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Polisten kaçan şüpheliler yakalandı

1 saat önce

Kayseri'de polis ekiplerince yapılan uygulamada, "dur" ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu yakalanan sürücünün aracından 2 ruhsatsız silah ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Polisten kaçan şüpheliler yakalandı, System.String[]

Kayseri'de polis ekiplerince yapılan uygulamada, "dur" ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu yakalanan sürücünün aracından 2 ruhsatsız silah ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri ve yunus polisleri, Tacettin Veli Bulvarı üzerinde "dur" ihtarına uyman bir aracı takibe aldı.

Kaçan zanlılar ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Bir süre kaçan Ş.T. ve M.Ç. Deliklitaş Caddesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Otomobildeki aramada 2 ruhsatsız silah, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 06:06 Kaynak: AA
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