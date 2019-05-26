Son Dakika Haberleri: Polisten kaçan şüphelilerin aracından uyuşturucu çıktı

Polisten kaçan şüphelilerin aracından uyuşturucu çıktı

6 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde uygulama noktasından kaçan şüphelilerin aracında 110 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Polisten kaçan şüphelilerin aracından uyuşturucu çıktı, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde uygulama noktasından kaçan şüphelilerin aracında 110 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Ereğli ilçesinde il dışından gelen araçlara yönelik uygulama gerçekleştirildi.
Uygulama sırasında "dur" ihtarına uymayan bir otomobil, kovalamaca sonucu durduruldu.
Otomobilde yapılan aramada 110 gram uyuşturucu ele geçirilirken araçtaki H.A. ve E.M. gözaltına alındı.
Şüphelilerden E.M'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 4 bin lira idari para cezası kesildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 11:41 Kaynak: AA
Güncel
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